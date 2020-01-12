Уайт: я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера

Боксёр Диллиан Уайт вспомнил, как проходили совместные сессии чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко.



«Я видел, как Уайлдера отправили в нокаут. Его нокаутировал Владимир Кличко. Кличко отступал, делал финты, бил по корпусу, бросал джеб, затем снова финт, джеб и левый хук. Уайлдер просто сходил с ума от такой работы Владимира. Это был не нокдаун, а нокаут. Это причина, по которой Уайлдер с командой отказались драться с Кличко», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.



В следующем поединке Уайлдер встретится с бывшим чемпионом мира Таймоном Фьюри. Их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.