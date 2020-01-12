Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайт: я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера

Уайт: я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боксёр Диллиан Уайт вспомнил, как проходили совместные сессии чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко.

«Я видел, как Уайлдера отправили в нокаут. Его нокаутировал Владимир Кличко. Кличко отступал, делал финты, бил по корпусу, бросал джеб, затем снова финт, джеб и левый хук. Уайлдер просто сходил с ума от такой работы Владимира. Это был не нокдаун, а нокаут. Это причина, по которой Уайлдер с командой отказались драться с Кличко», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.

В следующем поединке Уайлдер встретится с бывшим чемпионом мира Таймоном Фьюри. Их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020