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О'Салливан: многим пожертвовал ради боя с Мунгуйей, но всё в порядке

О'Салливан: многим пожертвовал ради боя с Мунгуйей, но всё в порядке
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Ирландский боксёр Гарри О'Салливан прокомментировал поражение от бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйи.

«Я испытываю глубочайшее разочарование. Я надеялся, что смогу победить, но, вероятно, я был недостаточно хорош, чтобы одержать победу. Сейчас я просто хочу уехать домой, чтобы провести время с семьёй и отдохнуть. Меня уже долгое время не было дома. Думаю, самое время, чтобы насладиться общением с близкими. Я многим пожертвовал ради этого боя, но сейчас всё в порядке», — приводит слова О'Салливана BoxingScene.

Бой завершился досрочной победой мексиканца в 11-м раунде — О'Салливан был отправлен в жёсткий нокдаун, в итоге в дело вмешалась команда ирландца, отказавшаяся от продолжения и сняв с боя своего подопечного.

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