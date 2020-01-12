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Коста считает, что Адесанья более лёгкий противник, чем Холл и Ромеро

Коста считает, что Адесанья более лёгкий противник, чем Холл и Ромеро
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Пауло Коста считает, что поединок с Исраэлем Адесаньей будет для него более простым испытанием, чем бои с Йоэлем Ромеро и Юрайей Холлом.

«Мне безразличен Исраэль Адесанья. Бой с ним будет намного проще, чем с Юрайей Холлом. У меня нет пункта в списке карьерных целей, по которому я должен подраться с ним. У него слишком большой рот. Я хочу избить его, но это по большей части личное. Если же говорить о спортивной части, что Ромеро будет куда более серьёзным соперником, чем Исраэль Адесанья. Их попросту нельзя сравнивать.

Если Ромеро победит Адесанью, то это будет для меня очень многое значить в карьерном плане. Если мне придётся в итоге драться с Ромеро, то я всё равно хочу встретиться с Адесаньей», — приводит слова Косты BJPenn.

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