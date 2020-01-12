Нурмагомедов высмеял Серроне

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высмеял интервью с Дональдом Серроне перед его боем с Конором Макгрегором.
«Из раза в раз я боюсь, нервничаю. Думаю: блин, у меня руки тяжёлые, ноги тяжёлые. И рано приезжаешь на арену, смотришь бои, считаешь время, сколько осталось до выхода», — сказал на видео Дональд Серроне.
«Мышление очкошника», — написал в инстаграм-сториз Хабиб Нурмагомедов.
Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246.
Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.
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