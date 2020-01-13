Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер: 22 февраля я покончу с Фьюри

Уайлдер: 22 февраля я покончу с Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

«22 февраля я покончу с Фьюри. Я вам обещаю. Я в тренировочном лагере и уже нахожусь в великолепной форме,. У Фьюри уже большие проблемы. У таких как он нет рецепта победы над такими, как я», — приводит слова Уайлдера BoxingnEWS24.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020