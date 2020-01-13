Уайлдер: 22 февраля я покончу с Фьюри
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.
«22 февраля я покончу с Фьюри. Я вам обещаю. Я в тренировочном лагере и уже нахожусь в великолепной форме,. У Фьюри уже большие проблемы. У таких как он нет рецепта победы над такими, как я», — приводит слова Уайлдера BoxingnEWS24.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
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