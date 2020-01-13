В команде Гассиева подтвердили дебют боксёра в тяжёлом весе 29 февраля

Российский боксёр Мурат Гассиев впервые в карьере проведёт поединок в тяжёлом весе 29 февраля в США. Об сообщили в команде спортсмена.
«Бой запланирован на 29 февраля, соперник есть. Ждём подписания контракта», — цитирует представителя команды боксёра ТАСС.
Гассиев выступит в андеркарде боя бывших чемпионов мира Джесси Варгаса и Майки Гарсии во Фриско (штат Техас). Россиянин не проводил боёв с июля 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии украинцу Александру Усику. После этого Гассиев принял решение перейти в тяжёлый вес, но вернуться на ринг раньше мешали травмы.
В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.
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