Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В команде Гассиева подтвердили дебют боксёра в тяжёлом весе 29 февраля

В команде Гассиева подтвердили дебют боксёра в тяжёлом весе 29 февраля
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Мурат Гассиев впервые в карьере проведёт поединок в тяжёлом весе 29 февраля в США. Об сообщили в команде спортсмена.

«Бой запланирован на 29 февраля, соперник есть. Ждём подписания контракта», — цитирует представителя команды боксёра ТАСС.

Гассиев выступит в андеркарде боя бывших чемпионов мира Джесси Варгаса и Майки Гарсии во Фриско (штат Техас). Россиянин не проводил боёв с июля 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии украинцу Александру Усику. После этого Гассиев принял решение перейти в тяжёлый вес, но вернуться на ринг раньше мешали травмы.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Кремлёв ожидает, что Гассиев нокаутирует Усика
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020