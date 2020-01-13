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Появилось видео, как Хабиб отреагировал на быстрый нокаут в поединке Макгрегор — Алду

Появилось видео, как Хабиб отреагировал на быстрый
Появилось видео, как Хабиб отреагировал на быстрый нокаут в поединке Макгрегор — Алду
Бокс/ММА / UFC 0

В «Твиттере» опубликовали архивное видео реакции действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова на победу ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алду в декабре 2015 года. Макгрегор в том поединке нокаутировал Алду за 13 секунд, и Хабиб схватился за голову после увиденного.

Видео доступно в официальном «твиттере» UFC on BT Sport.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приёмом в четвёртом раунде в титульном поединке за пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Следующий бой 31-летний Нурмагомедов проведёт 18 апреля, в нём он будет защищать пояс, а его соперником будет 35-летний американец Тони Фергюсон. Макгрегор 18 января встретится с американцем Дональдом Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

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