Боксёр нокаутировал соперника в первом раунде и потерял сознание. Видео

В «Твиттере» появилось видео, как американский боксёр Джордж Ринкон одержал досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, однако потерял сознание в своём углу уже после окончания боя. Поединок завершился в первом раунде, в котором Ринкон трижды отправлял соперника на настил ринга, вынудив рефери остановить бой.

Сразу после этого боксёр пошёл в свой угол, упал там, и у него начались судороги. Через несколько минут он пришёл в себя и самостоятельно покинул ринг, чтобы отправиться в больницу. В ходе короткого поединка Ринкон не пропустил ни одного удара, который заметно потряс бы его.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» пользователя Chris Deep.

Ринкон провёл 10 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы.

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