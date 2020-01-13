«Прячься, мышонок!» Ян поддел Сехудо в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, опубликовал в «Инстаграме» пост, адресованный действующему чемпиону организации в соответствующей весовой категории американцу Генри Сехудо. Ранее Ян не раз призывал Сехудо вместе выйти в октагон, но тот отвечал, что поединок с россиянином не интересует его.

Ян опубликовал в своём «инстаграме» фрагмент боя с американцем Юрайей Фейбером, который потерпел поражение нокаутом в третьем раунде, и в подписи к посту обратился к Сехудо.

«Прошёл месяц после боя. И я уже соскучился. Завтра приступаем к работе.

Генри Сехудо, прячься, мышонок!» — написал российский боец.

На счету 26-летнего Яна 14 побед и одно поражение в 15 поединках в смешанных единоборствах.