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Российский боец MMA быстро нокаутировал китайца ударом локтем с разворота. Видео

Российский боец MMA быстро нокаутировал китайца ударом локтем с разворота. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец Газават Сулейманов нокаутировал китайца Йибугеле ударом локтем с разворота на турнире Rebel FC 10, который состоялся в Москве позавчера, 11 января. Поединок закончился в первом раунде.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» пользователя Grabaka Hitman.

На счету 29-летнего Сулейманова 12 побед и два поражения в смешанных единоборствах. У китайского бойца пять побед, шесть поражений и одна ничья в MMA.

Также можно посмотреть, как американский боксёр Джордж Ринкон победил аргентинца Диего Переса нокаутом в первом раунде, после чего потерял сознание. Кроме того можно посмотреть ранее не публиковавшееся видео, как действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на быстрый нокаут в поединке Конора Макгрегора и Жозе Алду.

Боксёр нокаутировал соперника в первом раунде и потерял сознание. Видео
Появилось видео, как Хабиб отреагировал на быстрый нокаут в поединке Макгрегор — Алду
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