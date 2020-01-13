Усман: у Серроне есть много способов победить Макгрегора

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ожиданиями от поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Их бой состоится 18 января.



«Предстоит большая битва. Если Макгрегор сумеет напасть на Серроне в первых двух раундах, то получит шанс закончить бой Серроне. Но чем дольше будет идти бой, тем больше шансов будет у Серроне. У него больше способов победить Конора. Если у него будут получаться удары ногами, то один из них вполне может найти голову Макгрегора», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.



31-летний Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, который успешно применил болевой приём в четвёртом раунде. На счету ирландца 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.



Серроне последний поединок провёл в сентябре 2019 года. Он уступил Джастину Гэтжи, который одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На его счету 36 побед в 50 поединках в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.