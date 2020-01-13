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Уайлдер: у Фьюри подушки вместо кулаков, он никого не сможет отправить в нокаут

Уайлдер: у Фьюри подушки вместо кулаков, он никого не сможет отправить в нокаут
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

«В первом бою я в какой-то момент просто перестал бить по корпусу. Не знаю, почему. Но в реванше я точно это буду делать, как и бить по другим открытым местам. Я постараюсь просто вырвать печень Фьюри. Я был агрессивен в первом поединке, также буду вести себя и в реванше. Фьюри обещает меня нокаутировать, но он просто смешит людей. У него подушки вместо кулаков, он никого не сможет отправить в нокаут», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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