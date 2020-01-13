Уайт: Макгрегор рассчитывает заменить Фергюсона в поединке с Нурмагомедовым

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации Конор Макгрегор сфокусирован на реванше с Хабибом Нурмагомедовым и рассчитывает заменить Тони Фергюсона в поединке с россиянином, если их бой снова сорвётся.



«Бой Макгрегора с Масвидалем? Конор не верит, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона действительно состоится. Мы пытаемся организовать этот бой уже в пятый раз. Конор просто не верит в этот бой. Сейчас он хочет подраться в полусреднем весе, а затем спуститься в лёгкий вес.



Он рассчитывает провести бой с Хабибом, если Фергюсон не выйдет на поединок. Посмотрим, что из этого получится. Конор очень сфокусирован на том, чтобы провести реванш с Нурмагомедовым», — приводит слова Дэны Уайта TMZ.