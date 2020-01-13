Уайт: Макгрегор сейчас в феноменальной форме
Президент UFC Дэна Уайт поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.
«Слышал, что Макгрегор сейчас в феноменальной форме. Доктор UFC сказал, что у Конора сейчас лучшая форма за всё время, он находится на пике. Он в порядке. За время простоя у спортсмена может многое измениться, так что посмотрим, как он с этим справится. Их бой с Серроне привлекает очень много внимания.
Серроне? Несправедливо, что к нему относятся неуважительно. Он любит такие бои. Он способен испортить жизнь Макгрегору. Дональд долгое время выступал в полусреднем весе, а Макгрегору нужно набрать мощь в непривычном дивизионе. Бой с Серроне — не поединок только ради денег, нас ждёт жёсткий вечер», — приводит слова Дэны Уайта TMZ.
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