Макгрегор — об обвинениях в изнасиловании: помолюсь за тех, кто пытается меня оклеветать

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании. В 2019 году ирландца дважды обвиняли в ситуациях подобного рода.



«Нужно время и терпение. Терпение — навык, которым мы должны овладеть. Терпение — самый сложный навык, я делаю всё, чтобы овладеть им. Время всё покажет. Сейчас я сосоредоточен на предстоящем бое. Я сосредоточен на позитиве, хороших мыслях. Я помолюсь за тех, кто пытается оклеветать меня и причинить мне вред подобными вещами, вот и всё. Да, конечно, я всё отрицаю. Дайте мне время. Время всё покажет», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.



Для Конора Макгрегора предстоящий поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246.

Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.