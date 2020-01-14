Макгрегор заявил, что станет долларовым миллиардером к 35 годам

31-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своих дальнейших планах и о своём отношении к деньгам.

«Буду ли я биться до 40 лет? Да (смеётся). Я не знаю, наверное. Точно знаю, что буду в форме до 35 лет. К тому времени, когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером», — подчеркнул Макгрегор.

«Сравниваю ли себя со списком самых высокооплачиваемых спортсменов? Это мой список, и я иду за ним. Я не уверен, на каком я месте в этом списке в этом году, потому что там постоянно происходят изменения. Боже, я забыл сейчас, если честно, но я был там. Я был там. Я видел список за прошедшее десятилетие. Флойд Мейвезер был на вершине, но, думаю, он не очень хорош в управлении своими средствами.

До состояния в $ 1 млрд мне ещё далеко, но я буду к этому стремиться. У меня есть свои методы и мне даже не обязательно продолжать выходить в октагон», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.