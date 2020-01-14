Макгрегор: уверен, что победил бы Мейвезера в бою-реванше
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш с американским боксёром Флойдом Мейвезером.
«Конечно, я хотел бы повторить этот бой. Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою. Он говорил, что не собирается приходить в смешанные единоборства. Это должен быть бокс. Я думаю, мог бы получиться хороший матч-реванш», приводит слова Макгрегора ESPN.
Напомним, Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер провели между собой бой по правилам бокса в августе 2017 года. Поединок закончился победой Флойда Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде поединка.
18 января 2020 года Конор Макгрегор проведёт бой с Дональдом Серроне.
Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом
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