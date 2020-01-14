Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор: уверен, что победил бы Мейвезера в бою-реванше

Макгрегор: уверен, что победил бы Мейвезера в бою-реванше
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш с американским боксёром Флойдом Мейвезером.

«Конечно, я хотел бы повторить этот бой. Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою. Он говорил, что не собирается приходить в смешанные единоборства. Это должен быть бокс. Я думаю, мог бы получиться хороший матч-реванш», приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер провели между собой бой по правилам бокса в августе 2017 года. Поединок закончился победой Флойда Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде поединка.

18 января 2020 года Конор Макгрегор проведёт бой с Дональдом Серроне.

Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020