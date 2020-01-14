Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор вызвал на бой Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу

Макгрегор вызвал на бой Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал о желании провести боксёрский поединок со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу.

«Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший.

Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду ещё боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, 18 января Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе выйдет в октагон с американцем Дональдом Серроне. Поединок пройдёт в полусреднем весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

«Побью его, даже если выйду больным». Макгрегор — о бое с Серроне
Появилось видео, как Хабиб отреагировал на быстрый нокаут в поединке Макгрегор — Алду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020