Макгрегор вызвал на бой Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал о желании провести боксёрский поединок со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу.
«Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший.
Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду ещё боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу», — приводит слова Макгрегора ESPN.
Напомним, 18 января Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе выйдет в октагон с американцем Дональдом Серроне. Поединок пройдёт в полусреднем весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.
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