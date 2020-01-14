Уайлдер и Фьюри провели дуэль взглядов. Видео

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и его соперник британец Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов в преддверии матча-реванша, который состоится 22 февраля. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

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34-летний Уайлдер последний поединок провёл в ноябре 2019 года. Он сломил сопротивление кубинца Луиса Ортиса, победив его нокаутом в седьмом раунде. Всего на его счету 43 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом), а один поединок свёл вничью.

Последний на текущий момент бой 31-летнего Фьюри состоялся в сентябре 2019 года. Британец победил шведа Отто Уаллина единогласным решением судей. Всего на его счету 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 29 побед (в том числе 20 нокаутом), а один поединок свёл вничью.

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