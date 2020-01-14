«Все увидят убийство!» Исмаилов показал жёсткую тренировку перед боем с Емельяненко. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, в котором можно посмотреть, как он готовится к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Бой Емельяненко — Исмаилов состоится на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

«Всем, кто думает, что с большим весом я потеряю в скорости, — хочу сказать вам: I don’t give a shit. Поприветствуйте, пожалуйста, мои 100 кг, чувствую себя бомбово.

Лучшее, что может сделать А. Емельяненко, — подойти к бою в своей лучшей форме! В ином случае все увидят убийство! А когда у меня появится возможность и время (которое использует рефери, чтобы подбежать ко мне и оттащить), я не нанесу этот добивающий прощальный удар… Хотя в этот момент я за себя не ручаюсь», — подписал видео Исмаилов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.