Экс-чемпион UFC назвал Фергюсона фаворитом боя с Нурмагомедовым

Американский боец MMA Чак Лидделл, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, рассказал, почему считает, что у Тони Фергюсона больше шансов на победу в поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Фергюсон и Нурмагомедов сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.
«Ставлю на Тони в этом бою. Посмотрите на поединки Хабиба. Его последние соперники выдыхались за три или четыре раунда. А у Тони огромный запас выносливости. К тому же он потрясающе сражается в партере, и ему даже нравится работать из положения на спине.
Большой вопрос по поводу травм Тони, но если это исключить, то я считаю его фаворитом», — сказал Лидделл в интервью YouTube-каналу EsNews.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA, а у 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках.
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