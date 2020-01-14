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«UFC выгоднее, чтобы Макгрегор победил Серроне». Российский менеджер бойцов MMA — о бое

«UFC выгоднее, чтобы Макгрегор победил Серроне». Российский менеджер бойцов MMA — о бое
Бокс/ММА / UFC 0

Победа ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне будет выгоднее для UFC, предположил менеджер российских бойцов ММА Александр Скаредин. Напомним, Макгрегор и Серроне сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

«Делать прогнозы на этот бой — неблагодарная вещь. Серроне — стреляный воробей, настоящий ветеран, но он все свои самые главные бои проиграл. От этой статистики не уйдёшь.

При этом Серроне — разнообразный парень. Он ударник, работает комбинационно, при этом он не теряется и в партере. Его слабые стороны — проклятие важных боёв и удары по корпусу. Он много проигрывал из-за пропущенных ударов именно по корпусу.

Конор остаётся на пике популярности, но с точки зрения спорта он откатился очень далеко. Плюс мы не знаем его реальную форму. Сильные стороны Конора — левая рука, тайминг, скорость. При этом после первых раундов у Конора проседает кардио. Но подобные вещи могут происходить из-за сгонки веса, а сейчас они будут драться в 77 кг.

Серроне является андердогом, и победа Конора выгоднее для организации. В процентном соотношении я бы поставил 60 на 40 в пользу Конора», — цитирует Скаредина «Р-Спорт».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.

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