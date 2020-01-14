Хан: я единственный, кого избегал Мейвезер

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился мыслями о скором возвращении в профессиональный спорт Флойда Мейвезера. По словам британца, именно он является тем бойцом, с которым Мейвезер всегда избегал встречи.

«Всегда думал, что смогу просчитать действия Мейвезера. Мне кажется, я бы смог его победить. Стили делают бои, и я единственный, кого избегал Флойд», — приводит слова Хана BoxingScene.

В 2014 году Амир был близок к бою с Мейвезером, но тогда Флойд отдал предпочтение встрече с Маркосом Майданой.

Хан предыдущий поединок провёл в июле минувшего года, досрочно остановив Билли Диба. Флойд Мейвезер предыдущий бой провёл на выставочном турнире в Японии. Тогда он нокаутировал Теншина Нацукаву.