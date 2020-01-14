Бой Кевина Ли с Чарльзом Оливейрой возглавит мартовский турнир UFC в Бразилии
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли проведёт следующий поединок 14 марта, сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Чарльз Оливейра. Эта встреча возглавит турнир UFC в столице Бразилии — Бразилиа. Кевин Ли занимает восьмое место в рейтинге UFC в лёгком весе, Оливейра — тринадцатое.
Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца в UFC из шести боёв. Что касается Оливейры, то он идёт на серии из шести побед. В последнем из своих боёв он нокаутировал Джареда Гордона.
Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но, как видим, в UFC его просьбу не удовлетворили.
Читайте также
- 14 января 2020
-
21:25
-
20:58
-
19:22
-
18:26
-
17:51
-
16:04
-
15:00
-
14:17
-
13:42
-
13:17
-
12:25
-
11:16
-
10:26
-
09:18
-
08:07
-
01:59
-
01:00
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:29
-
00:22
- 13 января 2020
-
23:28
-
22:40
-
21:36
-
20:38
-
19:34
-
18:59
-
17:32
-
16:24
-
15:25
-
14:06
-
13:12
-
12:26
-
12:09
Партнерский контент