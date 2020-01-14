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Хирн предложил Руису миллионный контракт на бой с Диллианом Уайтом

Хирн предложил Руису миллионный контракт на бой с Диллианом Уайтом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing намерен организовать поединок между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руисом и бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Диллианом Уайтом.

Функционер предложил Руису семизначный гонорар за бой с Уайтом, сообщает на своей странице в «Твиттере обозреватель Майк Коппинджер. Точная сумма контракта не указывается. При этом Хирн хочет устроить бой Руиса и Уайта или 28 марта, или в первые недели апреля в Великобритании.

Энди Руис предыдущий поединок провёл на вечере бокса в Саудовской Аравии. Тогда он решением судей проиграл в повторной встрече Энтони Джошуа и утратил звание чемпиона мира. Диллиан Уайт выступил на том же турнире, победив Мариуша Ваха.

Отметим, что Уайта называют также в числе претендентов на поединок с Александром Поветкиным.

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