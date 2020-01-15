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Вилланте перейдёт в тяжёлый вес и встретится с Ротвеллом

Вилланте перейдёт в тяжёлый вес и встретится с Ротвеллом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Джиан Вилланте принял решение перейти в тяжёлую весовую категорию. В новом для себя дивизионе он дебютирует на турнире в Бруклине UFC 249, главным событием которого станет титульное противостояние в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Шоу состоится 18 апреля.

Соперником Вилланте станет ветеран смешанных единоборств Бен Ротвелл, сообщает MMA Fighting.

В 2019 году 34-летний Вилланте выступил лишь один раз. На турнире в Праге, в феврале, он досрочно проиграл Михалу Олексейчуку. Всего же в UFC он провёл 15 поединков, победив в семи из них. Что касается Ротвелла, то Бен в минувшем поединке победил Стефана Штруве.

Всего в UFC на счету Ротвелла 13 поединков, в семи из которых он победил.

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