Вилланте перейдёт в тяжёлый вес и встретится с Ротвеллом
Боец UFC Джиан Вилланте принял решение перейти в тяжёлую весовую категорию. В новом для себя дивизионе он дебютирует на турнире в Бруклине UFC 249, главным событием которого станет титульное противостояние в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Шоу состоится 18 апреля.
Соперником Вилланте станет ветеран смешанных единоборств Бен Ротвелл, сообщает MMA Fighting.
В 2019 году 34-летний Вилланте выступил лишь один раз. На турнире в Праге, в феврале, он досрочно проиграл Михалу Олексейчуку. Всего же в UFC он провёл 15 поединков, победив в семи из них. Что касается Ротвелла, то Бен в минувшем поединке победил Стефана Штруве.
Всего в UFC на счету Ротвелла 13 поединков, в семи из которых он победил.
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