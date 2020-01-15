Чемпион мира по боксу россиянин Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест, сообщает ТАСС.

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка спортсмен прошёл допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки Беспутин провёл в США.