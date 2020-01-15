«Пижон и балабол». На «Рен ТВ» оскорбили Макгрегора, а потом удалили пост

Телеканал «Рен ТВ» опубликовал в «Инстаграме» проморолик, посвящённый поединку бойцов UFC ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне, который состоится 18 января. Диктор за кадром нелестно отозвался о Макгрегоре, который в свою очередь ранее не раз оскорблял российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Самовлюблённый пижон и сказочный балабол. Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом. В прошлый раз россиянин наказал Конора Макгрегора за длинный язык. Теперь у него новый соперник. Станет ли этот бой очередным позором для ирландца?» — сказал диктор.

Проморолик уже удалили из «инстаграма» телеканала, но его можно посмотреть в «сториз» «инстаграма» Азамата Бостанова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.

«Побью его, даже если выйду больным». Макгрегор — о бое с Серроне