«Никогда его не уважал». Соперник Беспутина — о проваленном допинг-тесте боксёра

Российский боксёр Раджаб Бутаев признался, что не удивлён информацией о том, что его соперник по последнему бою Александр Беспутин сдал положительный допинг-тест. Ранее стало известно, что Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате теста» после победного боя с Бутаевым, который состоялся 30 ноября в Монако. На кону поединка стоял титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

«Я не удивлён, никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг. — Прим. «Чемпионата»), он и его команда долго отказывались от этого, а когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его счета, они пошли на это неохотно. После этого он пытался игнорировать запросы VADA о своём местонахождении в течение двух недель.

Это позорный поступок и неуважение к боксу. Всё, чего я хотел после финального гонга, — это реванш. Теперь в равных условиях я ещё больше уверен в своей победе», — цитирует Бутаева ESPN.