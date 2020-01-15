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Фергюсон показал необычную тренировку на пляже. Видео

Фергюсон показал необычную тренировку на пляже. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

В интернете появилось видео, на котором можно посмотреть, как американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон готовится к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Напомним, 35-летний Фергюсон и 31-летний Нурмагомедов сразятся на турнире организации в Бруклине. Поединок состоится 18 апреля.

На видео можно посмотреть, как Фергюсон на пляже отрабатывает различные приёмы, которые могут ему пригодиться в поединке с Нурмагомедовым, с помощью специального мяча.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» 32Red.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях.

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