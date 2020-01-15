«Я чист!» Беспутин заявил, что не принимал допинг

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин заявил, что не употреблял запрещённых препаратов и является чистым спортсменом. По его мнению, специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку.
Ранее стало известно, что Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате теста» после победного боя, который состоялся 30 ноября в Монако. На кону поединка стоял титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
«Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест. Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен.
В письме от лаборатории было написано: «Ненормальный результат теста». И там не было написано «провал». Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было всё в порядке.
Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки. Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы B в компетентной лаборатории. Например, в США. Ведь специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку
И мне хотелось бы, чтобы после проверок и всех разбирательств, когда, надеюсь, всё встанет на свои места, все люди, которые устраивают публичные нападки на меня, так же публично извинились передо мной! Всем мир! Быть добру!» — цитирует Беспутина «Р-Спорт».
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