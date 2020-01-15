«Хабиб спрятался за юбками». Макгрегор — о стычке с Нурмагомедовым на парковке

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вспомнил стычку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, которая произошла на парковке в Бруклине в апреле 2018 года.
По словам Макгрегора, он тогда посчитал, что уже одержал победу над российским бойцом, атаковав автобус с участниками турнира UFC 223, в число которых входил и Нурмагомедов, и по этой причине спустя рукава отнёсся к подготовке к титульному бою, который состоялся в октябре 2018 года. В том поединке Хабиб победил Конора, применив болевой приём в четвёртом раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.
«Я не был сосредоточен на бое, потому что тогда, на парковке в Бруклине, я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски и спрятался за юбками.
Он повёл себя не так, как должен был повести себя мужчина. Для меня противостояние на парковке было главным, а бой вторичным. Поэтому я не был полностью сосредоточен на бое. Вышел на него на автомате. Я был разобран, травмирован. Вот и всё», — цитирует Макгрегора TSN.
Следующим соперником Макгрегора станет американец Дональд Серроне. Бой состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
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