Серроне: Хабиб — чёртов зверюга, валит в партер и всё контролирует

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне восхитился бойцовскими навыками россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Серроне отметил, что наиболее сильной стороной Нурмагомедова является борьба в партере, чем он зачастую и пользуется.
«Все понимают, что Хабиб — чёртов зверюга. Он валит соперников в партер и контролирует ситуацию. Если его не нокаутировать, поединок проходит именно таким образом. Он идеально проводит тейкдауны и прекрасно всё контролирует», — приводит слова бойца ESPN.
Следующим соперником Серроне станет ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Бойцы сразятся на турнире в Лас-Вегасе 18 января.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.
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