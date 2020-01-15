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Серроне: Хабиб — чёртов зверюга, валит в партер и всё контролирует

Серроне: Хабиб — чёртов зверюга, валит в партер и всё контролирует
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне восхитился бойцовскими навыками россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Серроне отметил, что наиболее сильной стороной Нурмагомедова является борьба в партере, чем он зачастую и пользуется.

«Все понимают, что Хабиб — чёртов зверюга. Он валит соперников в партер и контролирует ситуацию. Если его не нокаутировать, поединок проходит именно таким образом. Он идеально проводит тейкдауны и прекрасно всё контролирует», — приводит слова бойца ESPN.

Следующим соперником Серроне станет ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Бойцы сразятся на турнире в Лас-Вегасе 18 января.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

«Хабиб спрятался за юбками». Макгрегор — о стычке с Нурмагомедовым на парковке
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