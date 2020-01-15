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Серроне — о гонораре Конора: € 80 млн? Он со мной поделиться не хочет?

Серроне — о гонораре Конора: € 80 млн? Он со мной поделиться не хочет?
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своём гонораре за бой с Конором Макгрегором. По словам Серроне, то, что он заработает за этот бой $ 2 млн, не является правдой.

«Некоторые люди в нашем бизнесе лгут. Те суммы, которые называют вслух, — я столько не зарабатываю! Мне нужно найти того, кто рассказал об этом, и допросить. Конор сказал, что заработает € 80 млн? Интересно, он со мной поделиться не хочет? Мне хватит даже сотой части. Это какие-то нереальные числа.

Я сделал всё правильно, он сделал всё правильно, мы грамотно продали этот бой, это факт. Но отсыпьте мне немного золота, когда всё закончится», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.

Бой Серроне и Макгрегора возглавит турнир UFC 246, который пройдёт 18 января 2020 года.

Макгрегор сообщил, что заработает за бой с Серроне $ 80 млн
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