Серроне — о гонораре Конора: € 80 млн? Он со мной поделиться не хочет?

Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своём гонораре за бой с Конором Макгрегором. По словам Серроне, то, что он заработает за этот бой $ 2 млн, не является правдой.
«Некоторые люди в нашем бизнесе лгут. Те суммы, которые называют вслух, — я столько не зарабатываю! Мне нужно найти того, кто рассказал об этом, и допросить. Конор сказал, что заработает € 80 млн? Интересно, он со мной поделиться не хочет? Мне хватит даже сотой части. Это какие-то нереальные числа.
Я сделал всё правильно, он сделал всё правильно, мы грамотно продали этот бой, это факт. Но отсыпьте мне немного золота, когда всё закончится», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.
Бой Серроне и Макгрегора возглавит турнир UFC 246, который пройдёт 18 января 2020 года.
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