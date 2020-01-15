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Серроне опроверг слухи о травме в предверии боя с Макгрегором

Серроне опроверг слухи о травме в предверии боя с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дональд Серроне не подтвердил слухи о травме, полученной перед боем с Конором Макгрегором. Накануне журналисты заметили, что Серроне сильно прихрамывает.

«Я знал, что это заметят. Люди молодцы. Я захромал немного, может, у меня мозоль? Или наступил на «Лего», у меня же ребёнок. Нет, я в полном порядке. Просто неудачно ударил ногой по лапе, такое бывает», — приводит слова Серроне MMAJunkie.

Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

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