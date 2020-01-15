Волкановски: Забит и Корейский Зомби могут разыграть между собой звание претендента

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски рассказал о том, кто является претендентом на титульный бой. По словам Волкановски, право подраться за титул могут разыграть между собой Забит Магомедшарипов и Корейский Зомби.
«Забит Магомедшарипов и Корейский Зомби могут разыграть между собой звание претендента на титул. С победителем я встречусь в середине 2020 года. Я хочу драться со всеми ними, но им нужно получить это право. Никто пока не может считаться безоговорочным претендентом, даже Макс Холлоуэй. Люди много говорят о реванше, но я выиграл более чем убедительно», — приводит слова Алекса Волкановски Fight News Australia.
Напомним, Волкановски одержал победу над Максом Холлоуэем единогласным решением судей на турнире UFC 245.
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