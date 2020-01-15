Грин — о поединке с Олейником: он неслучайно 45 раз побеждал приёмами

Американский боец UFC Морис Грин поделился ожиданиями от поединка с Алексеем Олейником на UFC 246.



«Будет очень глупо пытаться провести ему тейкдаун, переводить поединок в партер. У меня отличное джиу-джитсу, но он неслучайно 45 раз побеждал приёмами. Я был бы рад, если бы бой прошёл в стойке, но я не опасаюсь того, что мы можем оказаться на земле. С каждым может произойти что угодно, таковы правила игры. Но, должен сказать, тяжело проводить приём, когда тебя бьют локтями», — приводит слова Мориса Грина BJPenn.



2019 год для 42-летнего Олейника прошёл неудачно. В апреле он досрочно проиграл Алистару Овериму, а спустя три месяца менее чем за 20 секунд уступил Уолту Харрису.



Грин в ММА провёл 10 поединков, в которых одержал семь побед и трижды потерпел поражение.