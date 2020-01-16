Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем. Видео

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция, перед турниром UFC 246. Главным событием вечера станет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

После пресс-конференции бойцы провели дуэль взглядов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне пройдёт 19 января в Лас-Вегасе. Поединок начнётся в 6:00 мск

Конор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику — Джастину Гэтжи. На счету Конора 21 победа при четырёх неудачах. У Дональда 35 успешных поединков и 13 поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.