Макгрегор подтвердил, что готов выйти на замену в бою Нурмагомедов — Фергюсон

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, подтвердил готовность выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, если в этом возникнет необходимость. Нурмагомедов и Фергюсон, бой которых уже не раз срывался в предыдущие годы по различным причинам, сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

«Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что этого не случится ещё раз.

Я настроен на своё возвращение в субботу. Если всё будет в порядке и я выиграю, то готов буду выйти на замену», — сказал Макгрегор на пресс-конференции перед боем с американцем Дональдом Серроне.

Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире UFC в Лас-Вегасе, который состоится послезавтра, 18 января.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне