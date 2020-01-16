Беспутин, проваливший допинг-тест, решил вскрыть пробу B

Российский боксёр Александр Беспутин принял решение вскрывать пробу B после проваленного допинг-теста. Об этом сообщили в WBA.
28-летний российский боксёр, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест после титульного поединка. Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.
«Боксёр принял решение вскрыть допинг-пробу B», — цитирует представителя WBA ТАСС.
На счету Беспутина 14 побед (в том числе 9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
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