Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с американцем Дональдом Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе послезавтра, 18 января. Поединок пройдёт в полусреднем весе.

«Я просто счастлив вернуться сюда, на американскую землю, для меня большая честь быть здесь. У меня были проблемы с Дональдом, но с тех пор многое изменилось. Он уважает меня.

Будет пролита кровь, но это не будет плохая кровь. Чувствую себя хорошо в этом весе. Мне нравится дарить фанатам радость. В этом весе предстоит провести великие бои. Я готов настолько, насколько это возможно.

Я могу читать Дональда, как детскую книгу, знаю все его хитрости. Полностью уверен в себе, я намерен победить нокаутом», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

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