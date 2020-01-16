«Завязывай с наркотиками». Депутат Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Бывший дзюдоист, а ныне депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов ответил на вызов рэпера Алексея Долматова, известного под прозвищем Гуф. Ранее рэпер вызвал на бой депутата, который на Олимпиаде в Афинах в 2004 году завоевал бронзовую медаль.

В 2014 году Гуфа и другого рэпера Слима задержали в аэропорту Красноярска. В крови артистов нашли следы кокаина и марихуаны. Инициатором их ареста было движение «Антидилер», которое возглавляет Носов.

«Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это. Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил — мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится.

Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей», — приводятся слова депутата на сайте радио «Говорит Москва».