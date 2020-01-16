«Бои с Конором приносят самые большие деньги». Серроне — о бое с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне рассказал об ожиданиях от поединка с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Бойцы подерутся на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе послезавтра, 18 января.

«Я с нетерпением жду боя из четырёх или пяти раундов. Надеюсь, что Конор готов, я в нетерпении. Если выиграю, то поеду отдыхать с ребёнком и получу удовольствие от отпуска. Затем позвоню президенту UFC и выясню, что мы будем делать дальше.

Борьба — это моя жизнь. Мы — последняя умирающая порода бойцов. Получаю удовольствие от боёв и делаю то, что мне нравится. Здорово наконец получить то, чего заслуживаю. Бои с Конором приносят самые большие деньги.

Люди всегда говорили, что я никогда не получу большой бой, а вот теперь увидим, потому что нет более масштабной битвы», — сказал Серроне на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.

На «Рен ТВ» прокомментировали оскорбления в адрес Макгрегора в проморолике