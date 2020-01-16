Макгрегор отказался от алкоголя перед боем с Серроне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал, что отказался от алкоголя в ходе подготовки к поединку с американцем Дональдом Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе послезавтра, 18 января. Поединок пройдёт в полусреднем весе.
«Мой лагерь перед этим боем был прекрасным и грамотно структурированным, самым чётким за всю карьеру. Я воздерживался от алкоголя, просыпался в одно время, тренировался тоже в одно время: в 11 утра и в 7 вечера.
Моя команда также сделала всё от нее зависящее: мы занимались тактикой и теорией, тренировали бокс, атаку, защиту от тейкдаунов, оборону. Мы сделали всё, и я сейчас в лучшей форме. Спасибо команде.
Всё это приведёт к тому, что у меня будет преимущество в скорости. Дональд даже не будет успевать коснуться меня», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
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