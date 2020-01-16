Модель, в избиении которой обвиняют Ковалёва, подала новый иск

Американская модель Джейми Фронтц подала новый судебный иск к экс-чемпиону мира по боксу в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву за невыполнение условий финансового соглашения. Ковалёв, которого обвиняют в избиении Фронтц, обязался выплатить в общей сложности $ 650 тыс. тремя частями, но прекратил платить после внесения первоначального взноса в $ 250 тыс., сообщает BoxingScene.

Изначально Фронтц подала к Ковалёву иск на $ 8 млн. В июне 2018 года она обвинила боксёра в том, что он избил её после отказа заняться сексом на одной из вечеринок.

Модель сообщила, что боксёр сломал ей нос. Также ей диагностировали сотрясение мозга и смещение шейного диска. Суд по делу продолжается. Если вина Ковалёва будет доказана, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.