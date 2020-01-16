Макгрегор опять задел Нурмагомедова, упрекнув того в скучном стиле боя

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отвечая на вопрос, с кем бы ему хотелось подраться после боя с американцем Дональдом Серроне, назвал имя Хабиба Нурмагомедова — но не как возможного соперника, а как бойца, исповедующего скучный стиль ведения поединка. Напомним, одной из сильных сторон Нурмагомедова является борьба в партере.

Ранее ирландец посмеялся над стилем боя Хабиба, заявив, что тот «задницы нюхает».

«Я бы хотел, чтобы следующим соперником был Хорхе Масвидаль. У нас получился бы отличный бой, у нас интересный стиль. Может быть, ещё Камару Усман, но он очень похож на Хабиба, а это скучно», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в преддверии поединка с Серроне.

Чемпионат проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне, которые сразятся на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе послезавтра, 18 января.

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