«Он сумасшедший». Макгрегор опроверг слова Фьюри о предложении тренироваться

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, опроверг слова бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Тайсона Фьюри. Напомним, ранее Фьюри, желающий попробовать свои силы в смешанных единоборствах, заявил, что Макгрегор предложил ему совместные тренировки по MMA.
«Тайсон продолжает говорить, что я буду его тренировать. Но я даже никогда в своей жизни не говорил с ним, поэтому не знаю, почему он так утверждает.
Тайсон – хороший мужик, он мне нравится. Он отличный и феноменальный боксёр, возможно, лучший сейчас в тяжёлом весе. Но мне показались смешными его слова о том, что мы говорили о совместных тренировках. Он сумасшедший», — цитирует бойца MMA Junkie.
Послезавтра, 18 января, Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.
- 16 января 2020
-
15:19
-
15:07
-
14:56
-
14:10
-
13:26
-
12:46
-
12:15
-
11:28
-
10:35
-
09:41
-
09:01
-
08:48
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
05:37
-
00:51
- 15 января 2020
-
22:56
-
21:51
-
20:49
-
19:56
-
18:52
-
17:53
-
16:49
-
16:32
-
16:01
-
14:48
-
14:14
-
13:03
-
11:24
-
10:18
-
09:21
-
09:07
-
08:17
-
00:58