«Он сумасшедший». Макгрегор опроверг слова Фьюри о предложении тренироваться

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, опроверг слова бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Тайсона Фьюри. Напомним, ранее Фьюри, желающий попробовать свои силы в смешанных единоборствах, заявил, что Макгрегор предложил ему совместные тренировки по MMA.

«Тайсон продолжает говорить, что я буду его тренировать. Но я даже никогда в своей жизни не говорил с ним, поэтому не знаю, почему он так утверждает.

Тайсон – хороший мужик, он мне нравится. Он отличный и феноменальный боксёр, возможно, лучший сейчас в тяжёлом весе. Но мне показались смешными его слова о том, что мы говорили о совместных тренировках. Он сумасшедший», — цитирует бойца MMA Junkie.

Послезавтра, 18 января, Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.