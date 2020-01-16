Уайт: Гэтжи нет в числе претендентов на титул

Президент UFC Дэна Уайт отметил, что Джастина Гэтжи нет в списке ближайших претендентов на титульный поединок в лёгком весе.



«Нет, Гэтжи нет в числе претендентов на титул. Гэтжи сам знает, что происходит с Гэтжи. Ему было предложено много боёв, но он не захотел драться с определёнными людьми», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Стоит отметить, что ранее Уайт уже говорил, что предлагал Гэтжи бои с другими бойцами, однако Джастин отметил, что он не понимает, о чём говорит президент UFC.



Ранее 31-летний Гэтжи не раз заявлял, что желает выйти в октагон с ровесником Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Последний поединок американский боец провёл в сентябре 2019 года, когда нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде. На его счету 21 победа и два поражения в 23 боях в MMA.