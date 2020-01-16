Тим Цзю 18 апреля встретится с экс-чемпионом мира Хорном
Проспект среднего веса Тим Цзю вернётся на ринг 18 апреля 2020 года в Австралии, сообщает BoxingNews24. Соперником Цзю станет бывший чемпион мира в полусреднем весе Джефф Хорн. Поединок пройдёт в рамках первого среднего веса.
Тим Цзю провёл в своей карьере 15 поединков, в которых одержал 15 побед. Свой последний на текущий момент поединок Цзю провёл 6 декабря 2019 года, победив техническим нокаутом Джека Брубэйкера.
Джефф Хорн в профессиональной карьере провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед, дважды проиграл, и ещё один бой завершился ничейным исходом. Последний в настоящий момент поединок Хорн провёл 18 декабря 2019 года, победив Майкла Зерафу решением судей, тем самым взяв реванш за поражение в августе 2019 года.
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