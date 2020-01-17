Боец UFC прикинулся сыном Аскрена и спросил у Масвидаля, за что он побил Бена
Боец UFC Чейз Хупер, который дебютировал в промоушене лишь в декабре 2019 года, разыграл звезду полусреднего веса и обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля. В минувшем году Масвидаль добыл самую быструю победу в истории лиги, нокаутировав за 5 секунд экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена.
Хупер, чьи волосы так же, как и у Аскрена, кудрявые, прикинулся сыном Бена и решил взять у Масвидаля интервью.
Когда Чейз спросил, за что Хорхе так поступил с его отцом, Масвидаль смутился и спросил: «кто твой отец». Хупер ответил, что он сын Аскрена. Тогда Хорхе извинился перед ним и спросил, правда ли он сын Бена, на что тот ответил отрицательно.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере».
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