Боец UFC прикинулся сыном Аскрена и спросил у Масвидаля, за что он побил Бена

Боец UFC Чейз Хупер, который дебютировал в промоушене лишь в декабре 2019 года, разыграл звезду полусреднего веса и обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля. В минувшем году Масвидаль добыл самую быструю победу в истории лиги, нокаутировав за 5 секунд экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Хупер, чьи волосы так же, как и у Аскрена, кудрявые, прикинулся сыном Бена и решил взять у Масвидаля интервью.

Когда Чейз спросил, за что Хорхе так поступил с его отцом, Масвидаль смутился и спросил: «кто твой отец». Хупер ответил, что он сын Аскрена. Тогда Хорхе извинился перед ним и спросил, правда ли он сын Бена, на что тот ответил отрицательно.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере».